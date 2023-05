Nuovo incidente al bypass Baglio lungo la A20 in direzione Messina.

A scontrarsi contro i New Jersey in cemento è stato un tir che stava per immettersi nella bretella creata ad hoc per consentire di ultimare i lavori del viadotto Ritiro.

L’incidente non ha causato ferite al conducente del camion, ma ha inevitabilmente congestionato la circolazione. Stessa situazione che ieri ha visto congestionare il traffico a causa di un altro incidente che ha coinvolto una fiat 500 rimasta di traverso dentro la carreggiata sempre all’altezza del bypass.