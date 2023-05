Spadafora – A Spadafora spazio al verde e alla cura delle aree comuni. Il progetto “Adotta un aiuola o aree comunali”, come riferisce la Sindaca Tania Venuto, prevede che i privati si impegnino, utilizzando le proprie attrezzature, a fare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi.

Si può trattare di una aiuola, una fioriera o di un’area comunale in generale. Rientrano nel progetto anche “l’esecuzione di lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree Comunali mediante interventi edilizi (massetti, ringhiere etc.), pulizia da carta, bottiglie, mozziconi di sigarette, fazzoletti ecc e smaltimento in apposito cassonetto.”

E ancora il taglio del manto erboso facendo in modo che non superi i 10cm di altezza “con particolare attenzione al controllo e all’estirpazione delle erbe infestanti e raccolta/smaltimento dell’erba in apposito cassonetto”. Chi adotterà lo spazio verde dovrà ovviamente provvedere anche all’innaffiatura periodica e alla potatura stagionale.

La durata “dell’adozione” è stabilita in anni 3 e si può recidere dando al Comune un preavviso di tre mesi. Come specifica la Sindaca possono partecipare all’ Iniziativa sia singoli cittadini, Associazioni e attività commerciali e ditte.