Rometta – Continuano le iniziative svolte in sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Rometta e le scuole che ricadono nel comprensorio. Iniziative che è possibile svolgere grazie al crima di dialogo e profondo rispetto creatosi tra l’Amministrazione e la dirigenza.

Il Sindaco Nicola Merlino, insieme all’assessore Nino Cirino, già all’inizio dell’anno scolastico avevano infatti incontrato la Dirigente scolastica dott.ssa Emilia Arena e la collaboratrice dott.ssa Rosa Pintaudi, per concordare una serie di iniziative volte ad arricchire la programmazione scolastica dei nostri ragazzi.

Adesso arriva un altro evento altamente formativo. Giorno 11 maggio, nell’aula della memoria delle vittime della mafia, verrà presentato il libro scritto dalla dott.ssa Donatella Manna. Un volume molto interessante che parla di una tematica attualissima tra i ragazzi, ovvero il bullismo.

“Secondo alcune recenti ricerche, -scrive il Primo Cittadino Nicola Merlino- il fenomeno del bullismo è nella scuola sottostimato, e non di poco, in qualsiasi ordine e grado, ed è in assoluto il fenomeno che potrebbe creare i maggiori problemi allo sviluppo di un clima classe sereno e vantaggioso per l’apprendimento, sottostimarlo sarebbe un gravissimo errore.”

“Sotto le stelle anche i bulli” è un volume che mira a sensibilizzare su una tematica aimè sempre più diffusa. “Ho scritto Sotto le stelle anche i bulli per sensibilizzare in merito ad una tematica su cui non si agisce ancora in maniera veramente incisiva. Perché è vero che si realizzano laboratori di educazione emotiva, seminari sul concetto del rispetto dell’altro ma io non sono del tutto convinta che nella pratica, con l’esempio, esista una vera e propria educazione al rispetto. Lo sappiamo tutti, il difficile sta nella pratica. E’ così oggi, ma lo era anche venti, trent’ anni fa.” Scrive la scrittrice Donatella Manna nella prefazione del volume.

L’evento si terrà nell’ Aula della memoria, giorno 11 maggio alle ore 9,30.

Sulla scia degli eventi concordati in sinergia tra scuola e Amministrazione, negli ultimi giorni dell’anno scolastico si terrà la giornata dell’ecologia, nel corso della quale studenti, insegnanti, amministratori e volontari, puliranno le spiagge romettesi.