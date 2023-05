Rometta – Rometta e libri. Una storia d’amore scritta negli anni e che continua a intessere il tessuto sociale romettese giorno dopo giorno. Continuano le iniziative svolte nell’ambito de “il libro del mese”. Venerdì ad essere stato presentato è il libro “Oneiros, un nuovo viaggio” di Giorgio Donato.

“Un viaggio nella fantasia -lo ha descritto il Sindaco di Rometta Nicola Merlino- e nel magico ed infinito uso delle parole, che, all’inizio, ti richiama subito lo Hobbit o il Signore degli Anelli di Tolkien ed, immediatamente dopo, Il Nome della Rosa di Umberto Eco, e che ti incuriosisce e ti coinvolge.” “Il libro del mese -continua ancora Merlino- è un’iniziativa letteraria che mi sta facendo conoscere straordinari giovani scrittori siciliani che non avrei forse mai, altrimenti, conosciuto: Iolanda Maria Anzollitto ed, adesso, Giorgio Donato e che, in parte, mi riconcilia con i valori e la bellezza che non sempre riesco a vedere nel mondo che ci circonda. Del ché voglio ringraziare, con affetto, Mariagrazia Perrone e Gloria Leonardi.”

A dialogare con l’autore è stata Gloria Leonardi, mentre le letture sono state curate da Iolanda Anzollitto.