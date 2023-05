Un brusco risveglio per Santa Teresa di Riva. Un giovane di 29 anni, Andrea Finocchio, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Lascari, nel palermitano.

Viaggiava a bordo di una Toyota Yaris, insieme a un amico di 37 anni, anche lui santateresino, che è rimasto ferito ed è stato trasportato all’Ospedale Giglio di Cefalù in codice giallo. Sembra che le sue condizioni non destino particolare preoccupazione. I due amici, appassionati di motori e in particolare di rally, si stavano recando a vedere la Targa Florio.

Per cause in corso di accertamento, il conducente dell’auto ha perso il controllo e la stessa è andata a sbattere contro alcune recinzioni e un muro prima di finire nel terreno privato di un’abitazione. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Cefalù per i rilievi e i Vigili del Fuoco.

Andrea era molto ben voluto nel suo paese d’origine. Oltre alla passione per i motori, era bagnino ed era entrato nel corpo volontario dei Vigili del Fuoco di Antillo.