Il gruppo politico Coerenza, onestà e partecipazione di Raccuja, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Alessia Tamigi, al suo posto è subentrato Sebastiano Leone, – attraverso una nota- ha voluto ringraziare Mela Galati che, pur rinunciando alla carica di Consigliere Comunale, continua a collaborare ed impegnarsi all’interno del gruppo politico.

A Sebastiano Leone, che per tanti anni ha già partecipato con coerenza, lealtà, dedizione e senso di responsabilità alla vita amministrativa, il gruppo politico raccujese ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.

Riguardo all’attività consiliare, il gruppo politico lamenta difficoltà nell’accesso agli atti e rileva – dal canto suo – l’illegittimità della delibera relativa al conto consuntivo, approvata con la sola presenza della maggioranza nell’ultimo consiglio comunale svoltosi il 28 Aprile.

Infatti, secondo gli esponenti di Coerenza onestà e partecipazione, l’opposizione ha abbandonato l’aula per i mancati chiarimenti. “Purtroppo, -prosegue la nota del gruppo d’opposizione di Raccuja- continua l’atteggiamento poco democratico del Sindaco “del Partito democratico” che ritiene di poter portare le proposte in aula senza i dovuti pareri di legge o acquisendoli all’ultimo minuto in spregio ai diritti dei consiglieri TUTTI, convinto che, tanto, i suoi consiglieri approverebbero qualsiasi cosa anche a occhi chiusi.

I Consiglieri di opposizione –conclude la nota- continueranno a lottare con forte determinazione, affinché venga bandita ogni forma di arbitrio e di abuso e, si augura di poter contare anche sul sostegno dei cittadini in questa battaglia di civiltà e democrazia”.