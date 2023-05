Seri problemi di viabilità a Naso con disagi non indifferenti per l’utenza. Il sindaco Gaetano Nanì è in costante contatto con Assessorato Regionale alle Infrastrutture, Anas, Protezione Civile e Genio Civile. C’è da preservare l’incolumità degli utenti da un lato, dall’altro la necessità di ripristinare al più presto la viabilità.

Martedì prossimo è previsto un sopralluogo del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per cercare di individuare soluzioni efficaci per migliorare la viabilità. Di fatto la chiusura si è resa necessaria non certo per un capriccio, ma perché esisteva un reale problema di sicurezza per quanti transitavano sulla S.S. 116, in contrada Badia Alta. Nella zona sottostante l’area interessata dalla chiusura, c’è il rischio concreto, vista l’instabilità della coltre superficiale dovuta a evidenti fratture del terreno, di cedimenti e quindi improvvisi distacchi di ammassi rocciosi. Per ovviare ai grandi disagi al traffico veicolare, il sindaco Nanì ha chiesto anche il parere di un geotecnico per comprendere se esiste la possibilità di aprire su una carreggiata a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

Di fatto la viabilità a Naso sta subendo pesanti ripercussioni – come ci ha spiegato lo stesso primo cittadino – anche perché la chiusura di un’altra strada comunale tiene isolate tre famiglia condensabili, bambini piccoli e donne in gravidanza tra Badia, Terrano e Lacco che non hanno in questo modo nessuna strada di collegamento con il centro. Una situazione ingarbugliata che vede vivere una situazione difficile anche alle frazioni Sant’Antonio, Ficheruzza e Chiagnanò.

La speranza è che dal sopralluogo di martedì possano emergere soluzioni efficaci. Nell’attesa, il Comune – come ha già informato il sindaco Nanì – sono stati predisposti una serie di servizi, quali il trasporto scolastico o quello dei soggetti con difficoltà motorie.