Sicilia interessata da un campo di alte pressioni che garantiscono tempo stabile e soleggiato su tutta l’isola almeno fino alla giornata di domani.

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno poco mosso così come lo Jonio.