Galati Mamertino – Continuano a Galati Mamertino gli incontri tematici e i seminari con imprese e studenti, che si sono tenuti anche Venerdì 5 Maggio (dopo quelli degli ultimi mesi) presso l’Incubatore di Imprese, nell’ambito del progetto “Living Lab Nebrodi”.

Gli eventi si sono svolti nel quadro delle iniziative del “Living Lab Nebrodi“, finanziato dalla Strategia dell’Area Interna Nebrodi e volto a formare gli alunni della rete degli istituti scolastici dell’Area Interna, verso una cultura d’impresa e di iniziativa attraverso la creazione di start up.

Contemporaneamente si sono verificati incontri immersivi con start up, già esistenti sul territorio, con lo scopo di intraprendere un percorso di sostegno sia economico, che giuridico e tecnico. Il valore aggiunto per i ragazzi delle scuole è rappresentato dal fatto che quest’anno l’alternanza scuola-lavoro è stata condotta, attraverso le attività del progetto “Living Lab Nebrodi”, dando un obiettivo comune ai ragazzi che hanno aderito ai vari laboratori, implementati nella struttura di Galati Mamertino e presso l’Università degli Studi di Palermo.

L’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) che attua il progetto, costituita da Euris srl, Italiacamp e Università di Palermo, ha previsto per Giovedì 18 Maggio il Career Day; si tratta di incontri tra le imprese del territorio e non già affermate e i ragazzi delle scuole, che avranno la possibilità di confrontarsi con le realtà produttive e di presentare i propri CV, elaborati con il supporto proprio delle imprese aggiudicatarie del servizio.

Per il mese di Giugno, invece, è prevista l’attività di benchmarking con la possibilità di studiare e comparare sistemi e strutture, per lo sviluppo della cultura imprenditoriale già in stato avanzato di attuazione. Continua, dunque, il progetto finanziato dalla Strategia dell’Area Interna Nebrodi che, oltre a determinare presenze e visibilità nel paese di Galati Mamertino, sta dando impulso ai giovani, alle imprese e a tutto il territorio.