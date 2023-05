Annunciato lo scorso 27 aprile, da oggi è operativo il bypass Baglio lungo la A20.

Come deciso nel corso dell’ultima riunione del comitato operativo per la viabilità che si è svolta in prefettura da oggi è aperto il bypass Baglio per consentire la conclusione dei lavori del viadotto Ritiro. Una viabilità temporanea per i primi 15 gironi che vedrà i mezzi che viaggiano da Villafranca verso Messina percorrere la carreggiata lato valle prendendo il bypass Baglio per andare a Catania superando però l’uscita il Boccetta.

Si potrà continuare a uscire a Giostra, sempre solo per i primi 15 giorni, e quindi proseguire fino a Boccetta. Qui partiranno i lavori per realizzare un altro bypass che diventerà decisivo quando sarà necessario chiudere del tutto l’uscita a Giostra per consentire la demolizione della parte restante del viadotto che richiede lavorazioni particolarmente impegnative.

Poche ore dopo l’apertura del bypass Baglio, lungo la A20, si registra il primo incidente. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 è finita di traverso lungo la carreggiata che è stata ridotta ad un’unica corsia e si immette dentro la galleria. La decisione adottata dal comitato operativo per la viabilità si è resa necessaria per consentire la conclusione dei lavori del viadotto Ritiro. Ma, a causa dell’incidente, è stato nuovamente chiuso per consentire la rimozione della vettura.