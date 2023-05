Frazzanò – Gino Di Pane, attuale Sindaco di Frazzanò e unico candidato alle prossime elezioni comunali del 28 e 29 Maggio 2023, ha presentato il proprio programma amministrativo con il sostegno della lista “Rinnovamento Frazzanese“.

Il programma amministrativo del candidato Di Pane vuole mirare alla cura dei dettagli estetici del paese frazzanese, spostando l’attenzione verso il turismo sostenibile; l’attuale primo cittadino di Frazzanò ha ricordato, in diverse Adunanze Consiliari, la programmazione e la realizzazione di due percorsi e di due aree attrezzate, in zona Grotte Colonne e Dozzupà, il recupero dei terreni circostanti l’Abbazia di San Filippo di Fragalà e la creazione di due Musei nel centro urbano.

Le principali direttive fondamentali della lista “Rinnovamento Frazzanese” sono le seguenti: garantire i servizi primari al cittadino, pensare ai bisogni di tutti, riqualificazione urbana (proseguire nel recupero del tessuto urbano e di alcuni fabbricati, trasformandoli in B&B), decoro urbano (curare la pulizia, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale), verde “ossigeno” per la nostra vita (valorizzare i beni demaniali, aumentare la presenza del verde pubblico in tutto il territorio comunale, creare un Percorso della salute nella zona antistante le scuole medie), servizi sociali presenti sul territorio, informazione e prevenzione sanitaria (assistenza agli anziani e a persone non autosufficienti, screening della popolazione, Giornate della salute e dedicate a visite specialistiche gratuite, incontri nelle scuole), più cultura per la comunità, associazionismo, sport in sicurezza (interventi di messa a norma degli impianti sportivi), sport per tutti (sostenere le attività delle associazioni sportive, con particolare riguardo alla promozione delle attività di avviamento allo sport e alle attività motorie), Piano sicurezza (installazione impianto di video sorveglianza per tutto il territorio comunale), efficienza energetica, connettività (allargare la rete Wi-Fi in tutto il Comune, per poter dare un servizio a tutti i cittadini e ai visitatori), segnalazioni dei cittadini, efficienza (perseguire un’organizzazione snella ed efficiente, sia attraverso la gestione associata dei servizi, sia attraverso l’ottimizzazione e il coinvolgimento delle risorse umane in organico), cultura (Settimana della cultura, con convegni e visite guidate, sviluppo dei servizi della Biblioteca Comunale), turismo motore dell’economia del paese (valorizzazione del turismo culturale, enogastronomico e naturalistico atraverso eventi tematici).