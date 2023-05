Galati Mamertino – La Giunta Comunale di Galati Mamertino ha approvato il progetto dei lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della piscina comunale, situata in località Rafa e che si riferisce anche agli interventi negli spogliatoi della struttura.

Il progetto verrà finanziato con un contributo di 50.000 euro, ottenuto nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) con l’azione Piccole Opere, di competenza del Ministero dell’Interno; l’importo complessivo sarà suddiviso tra lavori veri e propri (38.986,48 euro) e somme a disposizione dell’Amministrazione (11.013,52 euro).

Il Comune di Galati Mamertino ha ricevuto l’assegnazione dei 50.000 euro per il 2023 e i lavori dovranno iniziare, entro il 15 Settembre di quest’anno. I lavori di efficientamento energetico comprendono interventi sugli impianti e sulle aree esterne della piscina comunale, e di abbattimento delle barriere architettoniche, volti non solo al rafforzamento energetico, ma anche alla messa in sicurezza e all’eliminazione delle criticità. L’utilizzo della piscina comunale, durante la stagione estiva, è di rilevantissima importanza sia a livello economico che sociale, in quanto consente ai cittadini di Galati Mamertino di non allontanarsi dal proprio paese per fruire di attività ricreative all’aperto; nel contempo questo incrementa il turismo, in quanto la piscina è sede di importanti manifestazioni sportive e ricreative. Gli interventi in oggetto dovranno essere eseguiti prima dell’apertura al pubblico dell’impianto, al fine di garantirne l’utilizzo in sicurezza.