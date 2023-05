Via libera all’ampliamento lato Messina del cimitero di Brolo. Dopo che lo scorso gennaio, il Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente aveva approvato la variante al Piano Regolatore, la Giunta guidata dal Sindaco Giuseppe Laccoto ha adesso adottato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

Con questo atto, vengono determinati i prezzi unitari di concessione dei loculi cimiteriali che rientrano nell’area dell’ampliamento, oltre alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei medesimi loculi.

La concessione è quindi disciplinata dal regolamento e da un apposito avviso che sarà reso pubblico attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

Saranno chiamati a confermare il proprio interesse tutti coloro che, in possesso dei previsti requisiti, hanno presentato istanza al Comune di Brolo, prima dell’emanazione dell’avviso.

Inoltre, hanno diritto di fare richiesta o, comunque, ad essere sepolti nel cimitero di Brolo i defunti che, al momento del decesso, sono residenti nel Comune di Brolo; i defunti residenti in un altro Comune, ma nati a Brolo; i soggetti in vita, di età superiore a 65 anni che siano residenti a Brolo da almeno 5 anni; i soggetti non residenti coniugi superstiti di un defunto già tumulato nel cimitero comunale; i defunti deceduti in altro Comune, purché parenti di primo grado di uno dei soggetti previsti nell’avviso.

Complessivamente, l’ampliamento del cimitero prevede la realizzazione di circa mille loculi divisi in due lotti e il costo dell’intervento è di oltre 2milioni e 700mila euro.

“L’ampliamento del cimitero rappresenta il raggiungimento di uno degli obiettivi principali del nostro programma amministrativo – commenta con soddisfazione il Sindaco Giuseppe Laccoto. E’ uno dei punti prioritari e qualificanti che ci eravamo prefissati sin dal momento dell’insediamento, una risposta dovuta alla comunità di Brolo che legittimamente attendeva riscontro alla richiesta di spazi più adeguati alla cura della memoria e del ricordo dei defunti”.