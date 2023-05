Manca ormai pochissimo alla sua apertura… Domani, alle 17:30 nei locali di via Placida, si terrà l’inaugurazione ufficiale della biblioteca comunale di Spadafora.

Il delizioso borgo marinaro avrà una casa, la “Casa della Cultura”. Il pomeriggio sarà anche dedicato alla lettura ad alta voce di belle storie per i più piccoli, in compagnia dei volontari “Mattixleggere”.

“Giorno 6 maggio alle ore 17:30 – ha dichiarato un entusiasta Tania Venuto, Sindaco di Spadafora – per la prima volta verranno aperte le porte dei nuovi locali della biblioteca comunale.”

“Si tratta di un locale – aggiunge – che abbiamo ereditato da un lascito testamentario di un medico originario del paese ma che viveva a Torino in quanto lavorava alle Molinette ed era anche medico della Fiat. Dopo 25 anni dalla sua morte il comune entra in possesso dell’immobile e grazie ad un finanziamento del ministero siamo riusciti a ristrutturare un appartamento concepito negli anni 80 ed oggi divenuto biblioteca.”

“Spadafora non ha mai avuto una biblioteca comunale, – conclude – finalmente da oggi faremo parte del 58% dei comuni italiani che ne hanno una. Certo stiamo gettando un piccolo seme sperando che germogli e si possa sempre più arricchire. Mi preme ringraziare la senatrice Barbara Floridia che ha donato una stanza per i bambini arredandola con materiale riciclato e a tutte le donazioni di opere e di libri che sono state fatte in questi giorni per arricchire sempre di più la nostra biblioteca, museo che ricorda il Dott Pino Francesco con le sue meravigliose raccolte di libri e di materiale suo personale.”