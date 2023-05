Mirto – Si rinnova la tradizione nel Comune di Mirto con la Festa dei Tre Santi, Sant’Alfio, San Filadelfo e San Cirino, che si svolgerà nelle giornate di Martedì 9 e Mercoledì 10 Maggio 2023.

Il programma dei festeggiamenti verrà aperto il 9 Maggio alle ore 17:00, con il giro per le vie del paese del Premiato Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi“, che eseguirà marce sinfoniche e allegre; a seguire sarà celebrata la S. Messa nella Chiesa di S. Alfio, verranno recitati i Vespri e si terrà la processione con le reliquie dei Tre Santi.

Mercoledì 10 Maggio, il giorno della Festa, alle ore 8:00 avverrà lo sparo di mortaretti, seguito dalle marce sinfoniche, eseguite in Piazza Vittorio Emanuele dal Corpo Musicale mirtese. Alle ore 11:00 verrà celebrata la S. Messa, sempre presso la Chiesa di S. Alfio, e al termine le statue dei Tre Santi verranno condotte in processione per le arterie viarie del paese. A fare da cornice alla Festa dei Tre Santi, ci sarà la suggestiva Fiera, costituita da diverse bancarelle collocate nella Via Umberto.