Costa d’Orlando ricerca un Direttore Operativo d’hotel da inserire all’interno dell’organico.

La figura ricercata:

– dovrà occuparsi dell’ operatività di N. 2 Hotel

– dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi che la struttura impone, verificando costantemente il budget, la contabilità ed i risultati economici raggiunti, con l’obiettivo di raggiungere i targets prefissati

– sarà Responsabile della gestione delle risorse umane e punto di riferimento per tutto il personale della struttura

Requisiti:

– Diploma o laurea

– Esperienza di almeno 5 anni maturata in ruoli manageriali presso strutture alberghiere

– Esperienza pregressa in organizzazione e gestione di eventi

– Esperienza in gestione di strutture extra alberghiere

– Esperienza nella commercializzazione autonoma di una struttura alberghiera

– Eccellenti doti relazionali e attitudine al team building

– Leadership e flessibilità

– Inglese fluente, gradita la conoscenza di una seconda lingua

– Ottime capacità di analisi, autonomia decisionale, resistenza allo stress

– Leadership e flessibilità