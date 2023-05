La scuderia Nebrodi Racing affianca il pilota Michele Valenti con alle note Maurizio Agostino a solcare gli asfalti della gara più antica del mondo.

L’equipaggio tutto Nebroideo si candida tra i protagonisti della 107° Targa Florio Rally valida per il campionato italiano rally, al volante di una performante Porche 911 sc Gr 4 del team Guagliardo. Già vincitore lo scorso anno del Rally dei Nebrodi storico, Valenti, per la prima volta si schiera alla partenza della Targa Florio Storica cercando di ben figurare ed accumulare la maggiore esperienza possibile in una gara così affascinante che annovera un seguito di partecipanti provenienti da tutta Europa, la gara seguitissima dagli appassionati e con un ottima visibilità sui media nazionali e internazionali, sarà un’ottima opportunità per il pilota di Capo d’Orlando di mostrare le sue capacità velocistiche.

Sarà quindi un banco di prova importante e che darà la possibilità di confrontarsi con i migliori piloti che frequentano il circus.

“Sarà certamente una sfida particolarmente sentita – le parole di Valenti – Correre in questa gara non è semplice, sono felice di essere della partita, in un confronto dai grandi numeri e ricco di qualità” Nel CRZ un altro equipaggio messinese sempre affiancato dalla scuderia Umbertina, Samuele Cannarella con alle note Francesco Vercelli su una Peugeot 106 rally di classe N2 sarà sulla linea di partenza, cercando di portare a casa un buon risultato in ottica di campionato, l’equipaggio quest’anno sarà impegnato nella Coppa Rally di

Zona con l’obbiettivo di conquistarla.

“Orgogliosi del lavoro fatto fino ad oggi – dichiara il presidente della scuderia Nebrodi Racing Fabrizio Costantino- in questi anni la nostra realtà sportiva è cresciuta con costanza, grazie al lavoro svolto da Antonio Monastra, Maurizio Scurria e al DS Salvino Lo Cascio, ad oggi abbiamo un buon numero di portacolori che ci

rappresentano non soltanto in Sicilia ma anche nel resto d’Italia, in questi anni ci siamo presi belle soddisfazioni con i nostri piloti, da ultimo, Aurora Borzacchini con il fratello Thomas freschi vincitori della Coppa Rally di Zona Lazio classe A5, altra importante novità è l’arrivo in squadra del frusinate Luigi Giammasi, impegnato nelle gare rally del Lazio, grazie anche alla DRC Sport management di Cesare Funari, che per noi è un importantissimo Partner nella comunicazione”.