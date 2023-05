Definita dagli organizzatori e dalle autorità preposte al controllo dell’ordine pubblico il percorso della processione di San Francesco di Paola che quest’anno si svolgerà in due giornate, sabato 6 maggio e domenica 7.

Nella prima giornata il Simulacro del Santo, a partire dalle 19,30, attraverserà le vie: Piazzale S. Francesco, D’Amico Rodriguez, S. Domenico, S. Giuseppe, Papa Giovanni XXIII, Vico I Castello, (Scalinata Castello), Duomo Antico (Gen. Del Bosco), G.B. Impallomeni, Piazzale S. Francesco (rientro nel Santuario).

Domenica invece la processione prenderà il via alle 16 e seguirà il seguente percorso: Piazzale S. Francesco, G.B. Impallomeni, Piazza Roma, Umberto I, Piazza Mazzini (lato Ovest), M. Regis (tratto compreso tra le intersezioni di Piazza Mazzini e Piazza Nastasi), G. Rizzo (tratto compreso tra le intersezioni di Piazza Mazzini e via S. Birago), S. Birago, Piazza S. Cuore, Col. Magistri (tratto compreso tra le intersezioni di Piazza S. Cuore e via Migliavacca), Migliavacca, Dei Mille, L. Rizzo, (Molo Marullo), F. Crispi, Piazza della Repubblica, G. Medici, Lungomare Garibaldi, S.M. Maggiore, Erta S. Domenico, D. Maisano, Mezzaluna, (Vaccarella) Lungomare Garibaldi, Salita S. Francesco, Piazzale S. Francesco (rientro nel Santuario).

Come sempre, ai fini della sicurezza, il comando di Polizia Locale ha adottato una ordinanza che dispone delle limitazioni al transito veicolare e divieti di sosta con rimozione forzata su tutto il percorso in cui si svolge il corteo religioso.

Ecco il dettagllio.

Sabato 6 Maggio, dalle ore 15,30 fino al passaggio della processione, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati), nella vie: Piazzale S. Francesco, D’Amico Rodriguez, S. Domenico, S. Giuseppe, Papa Giovanni XXIII, Vico I Castello, Duomo Antico (Gen. Del Bosco), G.B. Impallomeni. Disposta inoltre la sospensione temporanea della circolazione veicolare, mediante l’istituzione del divieto di transito fino al passaggio della processione sull’intero percorso del corteo religioso, e sulle vie in intersezione con lo stesso che saranno utilizzate come vie di fuga.

Domenica 7 Maggio, dalle ore 11,00 fino al passaggio della processione, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati), nella vie: Piazzale S. Francesco, G.B. Impallomeni, Piazza Roma, Umberto I, Piazza Mazzini (lato Ovest), M. Regis (tratto compreso tra le intersezioni di Piazza Mazzini e Piazza Nastasi), G. Rizzo (tratto compreso tra le intersezioni di Piazza Mazzini e via S. Birago), S. Birago, Piazza S. Cuore, Col. Magistri (tratto compreso tra le intersezioni di Piazza S. Cuore e via Migliavacca), Migliavacca, Dei Mille, L. Rizzo, F. Crispi, Piazza della Repubblica, G. Medici, Lungomare Garibaldi, S.M. Maggiore, Erta S. Domenico, D. Maisano, Mezzaluna, (Vaccarella) Lungomare Garibaldi, Salita S. Francesco, Piazzale S. Francesco (rientro nel Santuario).

Anche in questo caso sospensione temporanea della circolazione veicolare, mediante l’istituzione del divieto di transito fino al passaggio della processione sull’intero percorso del corteo religioso, e sulle vie in intersezione con lo stesso che saranno utilizzate come vie di fuga.

Altre limitazioni sono previste per la giornata di Martedì 9 Maggio 2023, quando si svolgerà la tradizionale Processione della Berrettella che a partire dalle ore 18,00 attraverserà le vie: Piazzale S. Francesco, D’Amico Rodriguez, G.B. Impallomeni, Piazza Roma, Pistorio, XX Settembre, Piazza Nastasi (lato Est), G. Rizzo, Ten. S. Brigiano, Dei Mille (tratto compreso tra le intersezioni di via Ten. S. Brigiano e Largo Dei Mille), L. Rizzo, Cassisi, Piazza C. Duilio (lato Ovest), Piano Baele, G. Medici, Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra le intersezioni di via G. Medici e Salita S. Francesco), Salita S. Francesco, Piazzale S. Francesco (rientro nel Santuario).

Nell’ordinanza della Polizia Locale si dispone dalle ore 13 e fino al passaggio della processione l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati), nella vie: Piazzale S. Francesco, D’Amico Rodriguez, G.B. Impallomeni, Piazza Roma (lato Nord e Ovest), Pistorio, XX Settembre, Piazza Nastasi (lato Est), G. Rizzo, Ten. S. Brigiano (tratto compreso tra le intersezioni di via G. Rizzo e via Dei Mille), Dei Mille (tratto compreso tra le intersezioni di via Ten. S. Brigiano e Largo Dei Mille), L. Rizzo, Cassisi, Piazza C. Duilio (lato Ovest), Piano Baele, G. Medici, Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra le intersezioni di via G. Medici e Salita S. Francesco), Salita S. Francesco. Ordinata anche la sospensione temporanea della circolazione veicolare, mediante l’istituzione del divieto di transito fino al passaggio della processione sull’intero percorso del corteo religioso, e sulle vie in intersezione con lo stesso che saranno utilizzate come vie di fuga.