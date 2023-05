“La Polizia Penitenziaria di tutti i reparti siciliani non può più sottacere alle condizioni lavorative in cui opera”. È quanto affermato in una nota da Francesco Davide Scaduto, segretario nazionale del sindacato PolGiust, che annuncia una manifestazione davanti alla Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Palermo.

L’evento è previsto per il prossimo 21 settembre. “Sin dal 2022 – si legge ancora – la nostra Confederazione CON.SI.PE. ha posto la propria attenzione sul tema delle aggressioni ai poliziotti penitenziari e, in considerazione dell’incremento nel solo 2023 negli istituti della nostra regione, si richiede maggiore attenzione istituzionale, sia dei vertici regionali che degli uffici centrali del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria. Non si può più attendere altro e si chiede l’immediata revisione delle piante organiche, riportando i numeri dei nostri Reparti siciliani alle forze Pre-Legge Madia, che tagliò senza colpo ferire più di 1500 unità”.

“Le ultime aggressioni avvenute il 28 aprile probabilmente non sarebbero avvenute se i colleghi non fossero stati da soli in sezione. Ad oggi in ogni sezione il poliziotto è solo con almeno 50 detenuti e spesso accade che si accorpino più posti di servizio. Stessa sorte è destinata ai reparti dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, oramai ridotti ai minimi termini. Sembrerebbe che oramai i detenuti sappiano che per farsi trasferire in altri istituti si debbano scagliare contro i colleghi e gli stessi poliziotti oramai sono intimoriti da una politica che non li tutela, passando dal lato dei cattivi pur essendo rappresentanti dello stesso Stato.”

“La forza numerica sarebbe un fondamentale deterrente – conclude Scaduto – Si chiede altresì al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di richiedere un congruo numero di unità da assegnare ai nostri reparti in prossimità dell’entrata nel Corpo dei ro agenti del 181 corso. Solidarietà ai colleghi coinvolti negli eventi critici, con la speranza che possano guarire al più presto e sentimento di vicinanza è rivolto a tutti coloro che continuano quotidianamente a svolgere tale difficile mandato istituzionale della gestione delle carceri e dei detenuti”.