Una discarica abusiva di rifiuti, pericolosi e non, per una superficie di 900 mq, è stata sequestrata dal distaccamento forestale di Sant’Angelo di Brolo in territorio comunale di Piraino, in località Salinà, sotto il viadotto A20.

A seguito di vari esposti e segnalazioni di privati cittadini, nella giornata di oggi, il Corpo Forestale RS, al comando dell’Ispettore Calogerino Fabio, con i colleghi del distaccamento di Patti e la sinergia con il sindaco di Piraino, Salvatore Cipriano, ha proceduto al sequestro, delimitazione e tabulazione di un’area demaniale sita sul territorio comunale di Piraino e indebitamente trasformata, appunto, in discarica.

L’iniziativa rientra in una serie di azioni programmate per la tutela del territorio e la prevenzione e repressione dei reati ambientali. A seguito dell’intervento, tutti gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Patti per l’avvio delle indagini utili a individuare i responsabili.