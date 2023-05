Ventitré. Sono questi gli anni che hanno dovuto attendere le due comunità di Gioiosa Marea e Piraino, per vedere approvato il progetto dei lavori di Contrada Zappardino che permetterà di valorizzare due territori a livello turistico e ambientale.

Il progetto esecutivo dell’impianto di depurazione, consentirà di avviare le procedure per appaltare i lavori. Un importante risultato ottenuto dai due paesi vicini, ma che va condiviso con i tanti soggetti che hanno lavarato in questi anni.

A margine della conferenza stampa, abbiamo sentito il sindaco di Gioiosa Marea Giusi La Galie e quello di Piraino Salvatore Cipriano compiaciuti per il traguardo raggiunto e, abbiamo raccolto la soddisfazione anche del sub commissario per la Depurazione in Sicilia, l’ingegnere Riccardo Costanza.