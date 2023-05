Galati Mamertino – Si riunirà Giovedì 11 Maggio alle ore 17:00 in Sessione ordinaria il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, per l’attuazione delle tariffe TARI per l’anno 2023 e per il riconoscimento della legittimità di un Debito fuori Bilancio.

La discussione della TARI prevede anche l’approvazione di un Regolamento Comunale della Tassa sui rifiuti, adeguato alle disposizioni e alle deliberazioni n. 443/2019 e n. 363/2021 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e al TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) della Delibera ARERA n. 15 del 18 Gennaio 2022.

Il Debito fuori Bilancio, invece, deriva da una sentenza del Tribunale di Patti – Sezione staccata di Sant’Agata di Militello n. 22/2013 e dall’Ordinanza di assegnazione dello stesso Tribunale n. 399/2021 del 10 Marzo 2022. Il civico consesso galatese, inoltre, discuterà anche della ratifica di tre deliberazioni della Giunta Comunale e di un ordine del giorno, presentato dal gruppo consiliare di opposizione “Uniti si cresce” e datato 23 Marzo 2023.