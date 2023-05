Gli effetti della chiusura del Ponte Mela senza una bretella alternativa ecco che, oltre a sovraccaricare la SS113 con gravi ripercussioni sul traffico anche nel centro abitato di Merì, hanno creato lunghe code all’uscita dello svincolo autostradale A20 di Barcellona Pozzo di Gotto.

Stasera, come documentano le foto in nostre possesso, un lungo serpentone di auto si è formato proprio all’uscita verso il casello autostradale della Città del Longano con comprensibili disagi per tanti automobilisti costretti a una fila insolita.

Quanto alla realizzazione della bretella tanto attesa, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha firmato il via libera definito alla realizzazione, approvando la variante proveniente dal Genio Civile di Messina. La bretella costerà 136 mila euro e sarà realizzata dalla stessa ditta impegnata nei lavori di ricostruzione del Ponte Mela. E questo è quanto ha reso noto ieri sul suo profilo Facebook il deputato regionale Pino Galluzzo.

Ma intanto lunedì prossimo, alle 19,30, i Consigli Comunali di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo si riuniranno congiuntamente a Palazzo Longano. Invitati a partecipar i deputati regionali, i vertici della Città Metropolitana e il Genio Civile di Messina.