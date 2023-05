San Pier Niceto – Inizieranno a breve giro i lavori per ripristinare la circolazione nell’area, ricadente nel Comune di Gualtieri Sicaminò, interessata da frana.

L’arteria, la 61 Quater Madonna delle Grazie – Pietra Romita – Li Pantani, è franata in seguito alle copiose pioggie che nei giorni scorsi hanno interessato l’area tirrenica. Questa mattina l’Area Metropolitana ha assegnato i lavori con somma urgenza ad una ditta. Il Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi anche oggi ha effettuato un sopralluogo nel tratto interessato dalla frana e ha fatto sapere che a breve giro i lavori potranno avere inizio. Secondo quanto riferisce Nastasi i lavori consisteranno nel fare una gabbionatura in pietra e poi nel rifacimento del manto stradale.

La Sindaca di Gualtieri Sicaminò Santina Bitto si augura che tutto possa essere sistemato nel giro di pochi giorni. “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati con celerità per la risoluzione del problema e in modo particolare il Sindaco di San Pier Niceto che non si è fermato fino a quando non ha saputo che presto i suoi paesani avrebbero avuto la giusta risoluzione del problema.

“Ringrazio -ha dichiarato il Primo Cittadino di San Pier Niceto Domenico Nastasi– il Responsabile della Polizia Municipale Franco Nastasi e tutti i dipendenti comunali che in questi giorni si sono prodigati venendo sui luoghi, sforando in maniera consistente l’orario di lavoro, per fronteggiare la situazione. Ringrazio anche l’ufficio tecnico e i vertici dell’Area Metropolitana di Messina, nelle persone della Dott.ssa Anna Chiofalo e l’ing. Mufale, che si sono prodigati con celerità. Un ringraziamento anche alla Prefettura di Messina che si è interessata alla questione. Ringrazio l’ingegnere Bongiovanni della Protezione Civile Provinciale che ha effettuato un sopralluogo e coordinato gli interventi. È stato un lavoro di squadra. Ringrazio anche la Sindaca di Gualtieri Sicaminò Santina Bitto per la collaborazione.”