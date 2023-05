Presso il circolo Roma di Gioiosa Marea, è stato presentato alla stampa il progetto dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione consortile di Zappardino a servizio dei comuni di Gioiosa Marea e Piraino.

Una notizia attesa da più di 20 anni dalle due comunità e che finalmente, è arrivata e, a breve, vedrà avviati i lavori che consentiranno di avere delle ripercussioni positive sul turismo dei due comuni messinesi.

All’incontro con i giornalisti, erano presenti i sindaci di Gioiosa Marea Giusi La Galia, e di Piraino Salvatore Cipriano e, il sub commissario per la Depurazione in Sicilia, l’ingegnere Riccardo Costanza.

“La pubblicazione della gara – ha detto l’ing. Costanza – dovrebbe avvenire entro l’estate in modo da poter avviare i lavori entro la fine dell’anno. Gli interventi che saranno eseguiti, puntano ad assicurare la massima efficienza dell’impianto sia nel periodo estivo che in quello invernale.

Soddisfazione è stata espressa dai sindaci di Gioiosa Marea e Piraino. “Questa opera – ha detto i due sindaci – è fondamentale per il turismo perché ci consentirà di rivalutare l’intero territorio. Inoltre, per entrambi i comuni – hanno proseguito – rappresenta una risorsa fondamentale anche dal punto di vista ambientale. Una volta ultimati i lavori avremo la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità del nostro litorale”.

L’importo dei lavori dell’impianto, ammonta a 8.420.000,00 euro, di cui 6.229.052,87 euro per lavori e 154.185,58 euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Adesso, il passo successivo, sarà quello di indire la gara da appalto. Compito affidato a Invitalia SPA che aggiudicherà i lavori tramite la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Una volta espletata la gara d’appalto e consegnati i lavori, i tempi di realizzazione saranno di circa 12 mesi.

L’ulteriore passo per l’amministrazione guidata da Giusi La Galia, sarà quello sbloccare l’iter e far partire i lavori anche per il depuratore della frazione di San Giorgio.