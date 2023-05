Si svolgerà sabato 13 Maggio con inizio alle ore 17.30, nella splendida cornice del Castello di Bauso a Villafranca Tirrena, il convegno “Le ragioni dell’impegno”, organizzato dall’Associazione Orizzonte Comune e l’OdV “Le mamme di Peter Pan”.

Relatori saranno la psicologa messinese Nina Santisi, già assessore alle politiche sociali del Comune di Messina, e il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Messina, Felice Lima.

“Questa iniziativa – spiega la Presidente dell’OdV ‘Le mamme di Peter Pan’, Giusy Quartarone – nasce dall’idea di creare un momento di riflessione sulla necessità che ciascun cittadino si faccia parte attiva nella comunità per offrire un contributo, secondo le proprie attitudini e i propri interessi, al miglioramento della società in cui viviamo. Su noi adulti – aggiunge – grava la responsabilità di offrire i presupposti per la costruzione di un futuro migliore alle nuove generazioni, risvegliando le coscienze sopite e rassegnate, più con l’esempio pratico che con i discorsi”.

“I giovani – sottolinea il Presidente di Orizzonte Comune Roberto Saia – devono invece trovare le motivazioni per contribuire autonomamente, con idee, esperienze, ma soprattutto partecipazione, ad un futuro che offra loro nuove prospettive e possibilità di realizzazione personale e comunque nell’interesse proprio e della collettività. Nonostante l’impegno di tanti, infatti – conclude Saia – nel nostro Paese continua a mancare quel senso di unità e comunità che farebbe tanto bene a tutti. Con questa iniziativa speriamo di dare nuovo impulso, nuovi stimoli”.