Galati Mamertino – La Giunta Comunale galatese ha approvato il progetto “Galati Mamertino: Religione, Tradizione ed Enogastronomia“, formulando una richiesta di contributo all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.

L’importo complessivo dell’iniziativa ammonta a 7.000 euro (5.000 euro è il contributo presentato all’Assessorato, mentre la somma di 2.000 euro sarà impegnata nel Bilancio di previsione) ed è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino di organizzare l’evento, nelle giornate del 23, 24 e 25 Luglio 2023, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le manifestazioni religiose sul territorio comunale.

La manifestazione rappresenta un’opportunità unica per scoprire le tipicità del territorio dei Nebrodi e unisce la promozione della cultura locale con la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, con la finalità di sostenere l’economia locale e diffondere la conoscenza delle tradizioni locali. I visitatori, che parteciperanno all’evento, potranno assaporare i piatti tipici locali, accompagnati dai vini pregiati del territorio; inoltre saranno organizzate attività di intrattenimento per il pubblico, tra cui giochi tradizionali, esibizioni di artisti di strada e spettacoli di musica popolare. Durante le tre serate la musica diventerà la vera protagonista, con l’alternarsi di gruppi musicali che si esibiranno in un crescendo di emozioni. La musica popolare, suonata con strumenti tipici come la zampogna, il mandolino, il tamburello e la chitarra battente, creerà un’atmosfera festosa e coinvolgente, che raggiungerà il culmine con un Dj set di musica moderna. In questo modo l’evento mira a unire il mondo delle tradizioni locali al nuovo stile moderno, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

L’evento è anche un’occasione di valorizzazione dei prodotti tipici locali, che costituiscono un patrimonio culturale e gastronomico prezioso per la nostra Regione, e possono favorire lo sviluppo di attività turistiche sostenibili e rispettose dell’ambiente.