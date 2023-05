A Torrenova è stata una notte difficile dopo aver appreso la notizia della morte del giovane Roberto Orlando, carabiniere di 28 anni, che viveva in Via Mazzini insieme alla famiglia.

Roberto era in servizio al IX Battaglione Carabinieri Sardegna. Viaggiava in sella alla sua moto Yamaha in Viale Monastir alla periferia di Cagliari, quando è stato travolto da un furgone che, secondo i primi rilievi, avrebbe oltrepassato la doppia striscia continua.

I medici hanno a lungo tentato di rianimare il Carabiniere per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Roberto Orlando era conosciuto anche sul territorio nebroideo in quanto aveva fatto parte della banda di Santa Lucia a Capo d’Orlando suonando il basso.

Il Sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci, a nome dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio, esprime le proprie condoglianze alla famiglia. “Roberto era un bravissimo ragazzo e la notizia della sua morte ci ha sconvolti” ci ha dichiarato il primo cittadino.