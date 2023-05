Sarà il terzo appuntamento del Laboratorio sui Diritti e Doveri degli Uomini organizzato da San Piero Patti in collaborazione con il Centro studi per le ricerche e la documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Med_Mez Napoleone Colajanni”.

Alle ore 18 di domani, presso il convento dei Carmelitani Calzati, si parlerà di “Eutanasia e Testamento Biologico” grazie ai qualificati relatori Camilla Malatino, responsabile della Cellula di Catania dell’Associazione Luca Coscioni, Giuliana Conte, segretario della Camera Penale di Enna, Emilia Lo Giudice, anestesista responsabile del U.O.S. Terapia del Dolore P.O. Umberto I di Enna ed Ersilia Saverino, deputata ARS della Commissione Cultura.

«Un seminario che ha la funzione di informare sul quadro normativo attuale e sulle prospettive rispetto a un argomento che rimane molto delicato anche dal punto di vista etico – spiega l’assessore alla cultura Salvatore Pantano – motivo per cui l’obiettivo è unicamente fare in modo che se ne parli fornendo un’adeguata informazione, senza propendere verso nessuna direzione». Inaugurata alla vigilia del mese di aprile, la serie di appuntamenti del Laboratorio sui Diritti e Doveri esamina di volta in volta tematiche diverse e di grande interesse sociale attraverso ospiti e relatori di alto profilo, tanto da rientrare fra gli eventi formativi riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Patti per la formazione professionale continua.

Il primo incontro è stato dedicato al tema “Donne e Diritti”, lasciando fruibile per diversi weekend l’allestimento a cura dell’associazione “Promuovere RD”, mostra intitolata “Il tempo delle farfalle” e dedicata alle sorelle Mirabal, noto simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Il secondo appuntamento ha rivolto l’attenzione su “Diritto ed Educazione Ambientale”, occasione in cui è stata conferita una targa al Comune di San Piero Patti entrato a far parte della “Carta dei Comuni custodi della Macchia mediterranea”, promossa da un comitato scientifico e da una rete di associazioni tra cui l’AssoCEA.

«Il ciclo dei dodici eventi formativi si completerà a dicembre – conclude l’assessore Pantano – continuando a riservare spazio centrale ai giovani con cui abbiamo innescato un meccanismo di coinvolgimenti attraverso incarichi diretti e ruoli precisi com’è il caso dello studente che si è occupato di moderare lo scorso laboratorio e di altri ragazzi e ragazze impegnati nella segreteria amministrativa o nell’accoglienza».