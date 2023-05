Era in servizio al IX Battaglione Sardegna il carabiniere Roberto Orlando, 28 anni, originario di Palermo. Viaggiava in sella alla sua moto Yamaha in Viale Monastir alla periferia di Cagliari, quando è stato travolto da un furgone che, secondo i primi rilievi, avrebbe oltrepassato la doppia striscia continua.

Vicino a lui c’era un altro motociclista, quando è avvenuto l’impatto con un Ford Transit. Un impatto terrificante che sbalzato Roberto dalla moto per poi finire sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri. Il conducente del furgone si è subito fermato a prestare soccorso.

I medici hanno a lungo tentato di rianimare il Carabiniere per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.