Messina – Si è svolto ieri, presso l’Aula Magna dell’ex Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Messina, l’incontro dal titolo “Il dibattito sul fine vita in Italia: problemi e prospettive”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti (ODG) di Sicilia e che attribuiva 3 crediti per gli iscritti all’Ordine.

Hanno preso parte al dibattito diversi esperti nel campo della bioetica e della medicina; infatti sono intervenuti Anna Gensabella, già Prof.ssa ordinaria di Filosofia morale presso il DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) di Messina e Presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica – Sezione Sicilia, il Dott. Francesco Puliatti, Responsabile del coordinamento per la donazione e i trapianti nell’A.O.U. (Azienda Ospedaliera Universitaria) “Gaetano Martino” di Messina, la Dott.ssa Mazzeo, nella doppia veste di giornalista e di anestesista, e Sergio Magazzù, giornalista e Segretario provinciale di Messina dell’Assostampa Sicilia. Prima degli interventi ha effettuato i saluti la Prof.ssa Mariaeugenia Parito, Prof.ssa associata di Sociologia della Comunicazione e coordinatrice del CDS Magistrale in Metodi e Linguaggi del Giornalismo, presso il DICAM Unime.

La Prof.ssa Gensabella ha sottolineato che il dibattito di bioetica in Italia ha preso il via tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, e ha spiegato che il suicidio e l’eutanasia sono 2 cose diverse; ci sono differenze perché nell’eutanasia c’è qualcuno che aiuta, c’è un problema di responsabilità, che può essere del medico. La differenza però viene sfumata, in quanto il suicidio provoca una rete di dolore. In seguito ha passato in rassegna alcuni esempi, riguardanti il fine vita. Infatti ha fatto riferimento a Piergiorgio Welby, morto con la sedazione palliativa profonda (Welby, parlando della sua grave malattia, ha scritto il volume “Lasciatemi morire” e si è anche rivolto all’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per chiedere l’eutanasia), a Eluana Englaro, rimasta in stato vegetativo per 17 anni dopo un incidente stradale e poi morta per la sospensione della nutrizione artificiale, e a Dj Fabo, rimasto tetraplegico in seguito a un incidente e che scelse di morire, con il suicidio assistito, presso una clinica svizzera, con l’aiuto di Marco Cappato. Esistono poi modelli diversi di bioetica: bioetica liberale, utilitarista, personalista e della cura; inoltre la sedazione palliativa profonda continua non è una forma di eutanasia soft e, dal punto di vista etico, si distingue dall’eutanasia per l’intenzione, l’atto e le conseguenze.

Il Dott. Puliatti ha fatto notare che, quando si parla di morte e di dolore, bisogna considerare anche la sofferenza; il dolore è un aspetto della sofferenza. I medici, con il passare degli anni, devono fare i conti con una necessità di adattamento e con vari cambiamenti; oltre all’evoluzione delle tecnologie c’è anche la formazione continua in medicina (ECM) e si parla di medicina basata sulle evidenze (EBM). La Dott.ssa Mazzeo, invece, ha parlato di alcune esperienze personali, relative alla morte cerebrale e alla donazione degli organi.