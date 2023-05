Aria più secca in arrivo che porterà ampi rasserenamenti su tutto il settore. Le nuvole al mattino saranno in assorbimento dal pomeriggio.

Temperature che cominceranno a risalire in vista del fine settimana. I venti saranno moderati settentrionali, in intensificazione. Per quanto riguarda i mari: Tirreno e Jonio mossi.