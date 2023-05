Dovrà rispondere di lesioni e omissione di soccorso, un 50enne di Patti che, nel pomeriggio di una settimana fa, si è reso responsabile di un incidente stradale ai danni di una 23enne che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Secondo una ricostruzione dei fatti, intorno alle ore 14 e 20, la ragazza che si trovava in via Fratelli Cervi, all’altezza dell’attività commerciale Pane e Cumpanaggio, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata colpita sul fianco sinistro da un suv che sopraggiungeva ad alta velocità, il quale è scappato via senza prestare soccorso.

“Ero di fronte alla bottega pani e cumpanaggio –ha raccontato la giovane ragazza- sul lato destro della carreggiata, e stavo attraversando sulle striscia per andare a prendermi un panino. Ho guardato per vedere se arrivava qualche macchina nella mia direzione, ma ho visto che non c’era nessuno. Ho attraversato la strada e appena sono arrivata a metà delle strisce pedonali, una grande auto, a velocità sostenuta, mi è arrivata addosso e mi ha fatto fare un volo”.

Subito dopo, un’automobilista che si trovava poco distante dall’incidente, notato l’episodio, ha inseguito il suv e lo ha bloccato poco dopo. A quanto pare, l’investitore, poi, resosi conto di ciò che era successo, si è presentato presso la caserma dei carabinieri per autodenunciarsi.

Allertati i soccorsi, la giovane ragazza è stata trasportata dall’ambulanza del 118 presso il pronto soccorso del nosocomio pattese. Per fortuna, ha riportato solo un trauma “contusivo emibacino e all’anca sn” e, un trauma cervicale con una prognosi di 7 giorni, salvo complicazioni.

Mentre l’autore dell’incidente è stato denunciato e, adesso, rischia sanzioni penalmente rilevanti.