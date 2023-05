Nella suggestiva atmosfera del Teatro del Mela è andato in scena, il 23 aprile scorso, lo spettacolo solidale “Sogno d”amore”, in onore della signora Clara Rigano, volata in cielo qualche mese fa.

Sogno d’amore è il titolo dello show comico musicale teatrale, che parla di vita, d’amore, di felicità, alternati a momenti di canto, ballo, monologhi, di sketch e di cabaret.

Teatro pieno e tantissimi applausi per la rappresentazione teatrale, della durata di circa due ore e venti minuti, con un cast di otto ballerini, curati dalla scuola di ballo “Fun Fair” di Rometta Marea di Annalisa Coppolino, e sette attori ( Giuseppe Galletta, figlio di Clara Rigano, Bartolo Bruno, Francesca Bonsignore, Fabrizio Zuliani Cinzia Damiano, Enrico Scandurra Luisa Midili) guidati dal Direttore d’orchestra Antonio Scandurra.

L’incasso della serata è stato devoluto tramite bonifico bancario, al signor Francesco Iarrera, papà di Gabriele il ragazzo di Rometta coinvolto in un terribile incidente a Venetico il 16 aprile 2022. Da quel giorno è in coma. La speranza di far risvegliare il giovane è in un centro specializzato in Austria, a Innsbruck. Un viaggio importante che necessita di costosissime cure.

“SOGNO D’AMORE è uno spettacolo teatrale, dedicato a CLARA RIGANO…. MIA MADRE – racconta Peppe Galletta – persa qualche mese fa. Era una promessa che le feci qualche tempo fa, lei sapeva a memoria questo spettacolo. Per vari motivi non sono mai riuscito a metterlo in scena, prima della sua dipartita… OGGI grazie ai miei compagni di viaggio, che mi hanno dato la giusta carica, ho deciso di farlo! L’incasso è stato donato alla famiglia Iarrera, perché Gabriele ha il diritto di ritornare alla vita!”

Sogno d’amore grazie alla grande bontà d’animo di Fabio Cattafi, parroco di Rometta, andrà in scena, domenica 28 maggio alle ore 21:00, presso l’AUDITORIUM della Chiesa S.Antonio di Padova di Rometta in nome di Clara per Gabriele. Ogni seduta avrà un cuore che batte per Gabriele.