Monforte San Giorgio – Partita accesa a Monforte San Giorgio dove saranno 4 i Sindaci che si sfideranno. Piera Basile, Antonio Pinizzotto, Mario Guido e Antonino Polito correranno per la carica di Primo Cittadino.

LISA “NOI PER MONFORTE” – ANTONINO POLITO SINDACO

Antonino Polito è supportato dalla lista “Noi per Monforte” i cui candidati al Civico Consesso sono:

Vianni Antonino detto Nino

Cacia Elide

Cannistrà Irene

Catanese Angelica

Gringeri Giusy

Gringeri Mario

Merlino Francesco detto Ciccio

Midili Concetta detta Cettina

Palmieri Fabio

Scibilia Mattia

ASSESSORI DESIGNATI: Mario Gringeri e Mattia Scibilia

LISTA “SUD CHIAMA NORD PER MONFORTE” – PIERA BASILE SINDACO

Piera Basile, unica candidata donna nel comune di Monforte San Giorgio, scende in campo con una lista contrassegnata dal simbolo di Cateno De Luca. “Sud chiama Nord per Monforte Basile Sindaco” ha come candidati:

Basile Piera

Bonina Antonino detto Maurizio

Bottaro Simone

Calabrò Federica Ylenia

Gangemi Santi

Giorgianni Pietro

Guglielmo Ignazio detto Ignazio

Pagano Gabriele

Pagano Maria

Priscoglio Antonino detto Nino

ASSESSORI DESIGNATI: Pietro Giorgianni e Santi Gangemi.

LISTA “MONFORTE FUTURA” – CANDIDATO SINDACO ANTONIO PINIZZOTTO

Pinizzotto, con il simbolo “Monforte Futura”, è sostenuto dai seguenti Candidati al Consiglio Comunale:

Cannistrà Giovanni

Catanese Marilena

De Silvia Fernanda in Midili

Di Toro Domenico Concetto

Duca Salvatore

Grasso Domenico

Gringeri Santino

Milazzo Maria Francesca

Pino Maria Grazia

Trovato Antonio

ASSESSORI DESIGNATI: Di Toro Domenico Concetto e Antonino Leone

LISTA “SIAMO MONFORTE” – CANDIDATO SINDACO MARIO GUIDO

Mario Guido è supportato dalla lista “SiAmo Monforte”. Sui candidati preferisce mantenere il riserbo, fino alla convalida della lista da parte della commissione elettorale.