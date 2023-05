Era finito dentro un autocompattatore. Un operaio di 48 anni, di origini marocchine, durante le fasi di lavoro, è finito nel mezzo per la raccolta dei rifiuti.

I sanitari le hanno provate tutte per rianimarlo, ma l’uomo è deceduto. I Carabinieri stanno eseguendo tutti i rilievi del caso. L’incidente sul lavoro è avvenuto in via Ingham, nel quartiere Brancaccio di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è finito all’interno dell’autocompattatore proprio mentre stava lavorando.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrerlo e affidarlo ai sanitari del 118 che hanno provato a salvargli la vita, ma purtroppo senza riuscirci.