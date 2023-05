Lo scorso 1 maggio è stata depositata, nella sede del Comune di Tusa, dai delegati Muni Rosario e Patti Gioacchino, innanzi il segretario comunale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa, la lista “SiAmo Tusa”, collegata alla candidatura a sindaco di Angelo Tudisca per l’Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio prossimi a Tusa.

La compagine è composta dai candidati:

Candidato a Sindaco:

ANGELO TUDISCA

Candidati al consiglio

BARBERA PAOLO

GENOVESE CONCETTA

LONGO MARIO GIUSEPPE

MARGUGLIO FRANCA MARIA

MARINARO SANTINA

MATASSA VINCENZO

MICELI MAURO

PISCITELLO ROSARIA

SERRUTO PASQUALE

TUDISCA FRANCESCA

Assessori designati:

BARBERA PAOLO – SCATTAREGGIA GIOVANNA TIZIANA

“Un Team, – afferma Angelo Tudisca – composto da cinque donne e cinque uomini, con un mix di esperienza, nel segno della continuità del lavoro svolto negli anni precedenti e di rinnovamento con la presenza di una folta componente alla prima esperienza diretta in politica, ma da sempre impegnata nel sociale al servizio della comunità di Tusa. Continueremo a stare tra le gente di Tusa, così come facciamo ogni giorno, ascoltando le loro idee e loro esigenze. Parleremo dei programmi e della nostra idea di una Tusa che, con la realizzazione di tante opere strategiche, diventi sempre più un centro turistico di eccellenza, creando le condizioni necessarie per una rigenerazione urbana di sviluppo, crescita ed occupazione, soprattutto per le nuove generazioni. Abbiamo pensato ad una Tusa sempre più affascinante, bella ed efficiente dove ognuno, non solo i componenti della lista, alla richiesta a dare un contributo per la comunità Tusana possa dire “SiAmo Tusa”. Con la lista contrapposta, abbiamo sempre vissuto stagioni politiche molto diverse, tutte segnate però da un rapporto di stima e di collaborazione nell’interesse del nostro comune che – da sempre – si è distinto per avere un’ idea della politica che antepone l’interesse generale a quello particolare”.