In tre per la corsa alla fascia tricolore di primo cittadino a Sant’Agata Militello. L’uscente Bruno Mancuso dovrà vedersela con Paolo Starvaggi e Nicola Versaci.

Mancuso è supportato dalla lista “Uniti per Sant’Agata”. A comprarla anche tre componenti della giunta uscente: Ilaria Pulejo, Valeria Fazio e Calogero Pedalà. Assessore designato sarà l’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza, insieme a a Salvatore Sanna. La lista a supporto di Bruno Mancuso vede schierati anche sei ricandidati dal precedente consiglio comunale: Salvatore Armeli, Laura Reitano, Rino Indriolo, Monica Brancatelli e Antonio Vitale. Volti nuovi Dora Damiano, Alberto Ferraù, Marzio Poma, Daniela Pilato e Ivanboris Sberna, punta al ritorno in aula Enrico Natale.

La lista “Sant’Agata va in Porto” sostiene invece il candidato sindaco Paolo Starvaggi. La compongono quattro consiglieri uscenti: Giuseppe Puleo, Viviana Lembo, Giuseppe Ortoleva e Francesca Alascia, quest’ultima designata assessore con Umberto Musarra, esterno, e Lina Caruso, già in consiglio in passato. Diversi i volti nuovi: Filippo Alioto, Carolina Devardo Castrovinci, Assunta Dubolino, Salvatore Galipò, Marco Marotta, Daniela Naro, Calogero Raffiti, Danilo Russo Lacerna, Carmelo Sanna e Giuseppe Zingales, punta al ritorno in aula Marcello Donato Lemma.

Il terzo candidato a sindaco è Nicola Versaci che stamattina ha presentato la sua lista. La comporranno: Angelina Marzolino, Salvatore Mistretta, Francesco Paolo Saverino, Angela Trovato, Domenico La Marca, Giuseppa Armaleo, Aurora Maria Pasquale, Fausto Vetri, Pier Paolo Intelisano, Rosaria Oliveri, Pino Barbaro, Giovanni Villari, Leone Versaci.