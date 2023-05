Nessuno sfidante a Tripi per Michele Lemmo. L’attuale primo cittadino non ha rivali per la corsa alla poltrona di sindaco. Basterà quindi soltanto il raggiungimento del quorum, così come a Mazzarrà Sant’Andrea.

Lemmo Sindaco di Tripi è il nome della lista a supporto composta da Carmelo Giuseppe Sottile, Mariatindara Blundo, Tindaro Calcò Labruzzo, Francesca De Luca Cardillo, Irene Fazio, Pietro Grasso, Vincenzo Ialiano, Carmela Lombardo, Antonino Tomasino, Patrizia Zante.

Assessori designati sono Nello Cassata e Carmela Merlino.