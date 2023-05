Il sindaco uscente Carmelo Pietrafitta, docente di matematica, a caccia della riconferma in solitaria. Nessuno sfidante per l’attuale primo cittadino che sarà supportato, come nel 2017, dalla lista Mazzarrà Unita Rinasce.

Di seguito i dieci nomi che comporranno la lista:

1. Abbate Santina, nato a Barcellona P.G., l’ 11/03/1983

2. Anghel Madalina Georgiana nata a IASI, il 07/04/2001

3. Bucolo Michelangelo, nato a Barcellona P.G. il 30/10/1992

4. Coppolino Giuseppe (detto Pino),nato a Castroreale il 10/06/1961

5. Lorisco Dario Antonino, nato a Messina il 19/10/1989

6. Mandanici Antonino (detto Nuccio),nato a Barcellona P.G., il 26/06/1968

7. Perdichizzi Ester, nata a Barcellona P. G., il 29/07/1985

8. Reale Marco, nata a Milazzo, il 20/02/1992

9. Sottile Sergio nato a Barcellona P. G. il 30/06/1981

10. Torre Raffaele, nata a Barcellona P. G., il 16/12/1979

Carmelo Pietrafitta ha indicato assessori designati l’attuale vicesindaco Giuseppe Coppolino, l’attuale assessore Antonino “Nuccio” Mandanici ed Ester Perdichizzi.

Un programma elettorale nutrito che punta sulla continuità nel segno del percorso già intrapreso durante l’attuale sindacatura. Il programma presta una naturale attenzione al comparto florovivaistico.