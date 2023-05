San Filippo del Mela – Sono ufficialmente due i candidati Sindaco che si sfideranno a San Filippo del Mela per la prossima tornata elettorale. Da una parte l’uscente Gianni Pino, dall’altra Carmelo Capone.

LISTA “PROGETTIAMO SAN FILIPPO” – GIANNI PINO SINDACO

Gianni Pino, forte dell’unione sancita con Carmelo Fiorello e Ferdinando Vento, è sostenuto dalla lista “Progettiamo San Filippo”, i cui caniddati sono:

Iarrera Francesco

Colosi Valentino

Artale Teresa

Andaloro Gioacchino

Romano Giusi

Saporita Gabriele

Scibilia Federica

Pizzurro Angela

D’Amico Antonella

De Gaetano Anna Lisa

De Matteo Carmen

Saraò Domenico

ASSESSORI DESIGNATI: Carmelo Fiorello, Ferdinando Vento, Carmen De Matteo e Francesco Iarrera.

LISTA “UNITI PER IL PAESE” – CARMELO CAPONE SINDACO

Dall’altra, a sfidare Gianni Pino sarà Carmelo Capone che propone “Un progetto amministrativo figlio del dialogo, del senso di responsabilità mosso dal comune intento di proporre alla cittadinanza un’alternativa strutturata e qualificata per il prossimo governo della città, una lista composta da donne ed uomini che credono nel pluralismo consapevoli che insieme si possono raggiungere obiettivi molto ambiziosi”. I Candidati per la lista “Uniti per il Paese” sono:

De Mariano Giuseppe (Assessore designato e consigliere comunale uscente)

Capone Nancy

Sgró Nadia

Italiano Natale

Ragno Milena

Recupero Giuseppe (Assessore designato con delega vice sindaco, ex assessore e consigliere comunale)

Cocuzza Lucio

Coppolino Giuseppe

Borghese Anselmo ( ex assessore e consigliere comunale)

Nitopi Domenico ( ex consigliere comunale)

Ballarò Anna

Aliprandi Cristiano

ASSESSORI DESIGNATI: De Mariano Giuseppe, Recupero Giuseppe e Di Giacomo Giovanni