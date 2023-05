Roccavaldina- Sfida a due anche a Roccavaldina. Da una parte il Sindaco uscente Salvatore Visalli, dall’altra Antonio Antonuccio.

LISTA “ROCCAVALDINA NOSTRA” – SINDACO SALVATORE VISALLI

Visalli si presenta sostenuto dalla lista “Roccavaldina Nostra”. “Roccavaldina ha la necessità di continuare a portare avanti le azioni di rilancio intraprese dall’amministrazione -dichirano- che ha guidato il nostro paese negli ultimi cinque anni, dando alla gente risposte concrete ai problemi che si sono presentati e, allo stesso tempo, programmare, progettare e realizzare quegli interventi di ampio respiro che stanno migliorando la nostra comunità dal punto di vista culturale, economico, sociale ed infrastrutturale. Vivere il paese è lo strumento migliore per capirne le esigenze e per dare risposte ai bisogni dei concittadini”. I candidati al Consiglio che lo sostengono sono:

Abate Gaetano

Abate Nicola

Antonazzo Ylenia

Basile Salvatore

Duca Rosa

Giorgianni Antonino

Guglielmelli Maria

Pollino Simona

Terrizzi Antonino

Passalacqua Lucia

ASSESSORI DESIGNATI: Pollino Simona e Duca Rosa.

LISTA “CUORE ROCCESE” – SINDACO ANTONIO ANTONUCCIO

A sfidarlo Antonio Antonuccio, 35 anni, laureato in Servizi Giuridici per l’impresa e figlio di Domenico Antonuccio, ex Sindaco di Roccavaldina. Alla sua prima esperienza politica, ma con alle spalle un’attiva vita sociale roccese “visto l’affetto e la spinta di molti miei concittadini ho deciso di scendere in campo”. Antonuccio ha fatto parte della storica banda musicale, del corteo storico, della squadra di calcio e infine da qualche anno è un volontario dell’associazione di volontariato e protezione civile. “Il nostro è un gruppo che esiste da molti anni, -ha dichiarato il Candidato Sindaco- e ringrazio le numerose persone che si sono avvicinate per quest’ultima tornata elettorale, dando la loro disponibilità ad un eventuale candidatura.”

Scende in campo con la lista “Cuore Roccese”:

Antonuccio Dorotea

Bongiovanni Giuseppe

Briuglia Francesco

Casella Epifanio

Danzè Salvatore

Magazzù Vincenzo

Ossino Rossella

Passalacqua Rosa

Previti Paolo

Quartarone Tiziana

ASSESSORI DESIGNATI: Quartarone Tiziana e Venuto Tommaso