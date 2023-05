Mirto – Si terrà Domenica 7 Maggio dalle ore 10:00 alle 12:30 una visita emozionale, presso il Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto, situato nello storico Palazzo Cupane.

L’animatrice dell’evento sarà la giornalista Stefania Bonifacio, con effetti speciali e musiche a tema che caratterizzeranno l’originale percorso di visita al Museo, per conoscere il nostro passato anche attraverso l’abito, tra pizzi, sete e merletti.

“Si tratta di un evento sensazionale, – afferma Stefania Bonifacio – in un Museo che racconta l’evoluzione degli abiti dal 700 alla metà del 900. Noi andremo a esplorare gli abiti, sia maschili che femminili, per poter conoscere anche segreti della vita privata dei nostri antenati e delle nostre antenate. Ci sono anche abiti risalenti al Novecento, il secolo del progresso, della scienza, tra cui alcuni che indossava Franca Florio. Non mancate, perché ci saranno delle sorprese”.