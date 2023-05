Silvio Maisti, autotrasportatore di 35 anni di Palestrina, in provincia di Roma, è morto per un malore mentre era in crociera nel Mar Mediterraneo con la compagna Valentina, educatrice di asilo. Poche ore prima aveva chiesto di sposarlo.

Sabato infatti, mentre erano imbarcati, Silvio era salito sul palco, aveva preso il microfono e porgendole l’anello, le aveva chiesto la mano. E Valentina, da cui aveva avuto un bambino 14 mesi fa, aveva accettato.

La compagna di Silvio, Valentina Triolo, ha origini eoliane in quanto figlia di Carlo, i cui genitori sono nativi di Pecorini a Filicudi.

Nel borgo marinaro ancora oggi vi sono numerosi parenti. Famoso è il Saloon, a pochi passi dal mare, che apparteneva proprio alla dinastia dei Triolo, la gestione è passata al nipote Antonio.

A dare la notizia è stata la signora Anna Cappadona profondamente addolorata.

«Una bella coppia tutte le estati veniva nella nostra isola. Si facevano volere bene perché pur vivendo vicino Roma non perdevano occasione che fare le vacanze qui. Ci dispiace molto, ancor di più per la circostanza di come è avvenuto l’improvviso decesso».