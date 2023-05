Tutto pronto per il nuovo musical scritto e diretto dall’orlandino Piero Di Maria e sostenuto da Giovanna Sindoni, dedicato alla memoria di Filippo Sindoni.

“Radio76 Musical” sarà presentato in conferenza stampa presso la sala consiliare del comune di Capo d’Orlando il prossimo 9 maggio alle ore 11.

La conferenza stampa sarà anche un’occasione unica per incontrare tutti gli speaker e i DJ della zona, che con il loro spirito pionieristico hanno fatto la storia della radio e hanno contribuito all’emancipazione culturale e sociale del Paese.

Radio76 Musical è più di uno spettacolo: è un omaggio alla radio, il mezzo di comunicazione che ha segnato la storia e la cultura dell’Italia nel XX secolo.

In occasione del centenario della prima trasmissione radiofonica in Italia e della liberalizzazione delle radio nel 1976, Radio76 Musical ci porta in un viaggio emozionante e coinvolgente attraverso le epoche, le mode, le musiche e le storie che hanno fatto la radio.

Dall’alfabetizzazione alla diffusione dell’informazione, dalla nascita dell’intrattenimento alla celebrazione dell’arte, la radio ha accompagnato le vite e le passioni di milioni di italiani.

Radio76 Musical racconta anche le storie d’amore che si intrecciano e si scontrano con le differenze di classe sociale, in un’epoca di grandi cambiamenti e trasformazioni. E non manca il divertimento.

Il cast di Radio76 Musical è composto da un gruppo di talentuosi attori e cantanti provenienti da tutta la provincia di Messina.

Annalaura Princiotto, la protagonista Lara, dotata di grandi capacità artistiche e con esperienze in musica e spettacolo.

Giada Giordano, una giovane artista dal talento eccezionale, che interpreterà il ruolo di Marty e Lara.

Leo Sirna e Davide Siragusano saranno Peet, il protagonista del musical. Inoltre, il corpo di ballo, diretto da Lorena Calanni e supervisionato da Graziella Martelli e Melo Ferrara, completerà l’esperienza coinvolgente dello spettacolo.