San Pier Niceto – Non è di certo facile la situazione creatasi a San Pier Niceto dopo la frana che ha interessato la strada provinciale 61 Quater Madonna delle Grazie – Pietra Romita – Li Pantani.

L’arteria, che ricade nel Comune di Gualtieri Sicaminò, è di fondamentale importanza perché collega San Pier Niceto ad alcune frazioni abitate, tra le quali contrada Oliva e Carfuci, oltre a passare per le contrade Madonna delle Grazie, Pietrazze e Pietra Romita. Alcuni residenti quindi sono letteralmente bloccati. Ieri i Sindaci di San Pier Niceto, Domenico Nastasi, e Gualtieri Sicaminò, Santina Bitto, hanno lavorato in sinergia per cercare di risolvere un problema che mette in serie difficoltà parecchie famiglie e alcune aziende agricole della zona. Alla fine, si è deciso per la chiusura.

“La situazione purtroppo è veramente drammatica. Si tratta di tutta una strada che è molto compromessa.” ha dichiarato il Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi. Ieri pomeriggio il Sindaco Nastasi insieme ai tecnici della provincia e con la Protezione Civile, hanno effettuato un sopralluogo. “La situazione è molto difficile -ha dichiarato ancora Nastasi- perché una parte del paese, intere famiglie sono isolate. La strada inoltre insiste nel territorio di Gualtieri Sicaminò. Proprio per questo stiamo cercando di collaborare con Santina Bitto per trovare la soluzione più giusta. Proprio stanotte ho allertato la Protezione Civile Regionale e adesso aspetto delle risposte anche dall’Area Metropolitana che deve intervenire con somma urgenza. Intanto bisogna cercare quantomeno di ripristinare una parziale viabilità e poi, a giorni, l’area metropolitana dovrà necessariamente fare un intervento di somma urgenza per mettere tutto in sicurezza, perché la situazione è davvero gravissima e i residenti sono bloccati“.

Sulla questione è intervenuta anche la Sindaca di Gualtieri Santina Bitto. L’arteria in questione infatti ricade proprio in territorio gualtierese. “Ieri ci siamo ritrovati, insieme al Sindaco di San Pier Niceto, ad affrontare questo grosso problema. Certamente non è di facile risoluzione. Ieri pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo con il Sindaco di S. P. Niceto, la Polizia Municipale, l’Ingegnere Chiofalo e altri tecnici. Si è deciso di chiudere la strada per evitare pericoli. Certamente riconosciamo i disagi che saranno causati ai cittadini del territorio ma di fronte al pericolo preferiamo intraprendere questa linea. Stiamo pensando a tutte le soluzioni possibili sperando di poter risolvere al più presto.”