La prossima tornata elettorale alle Amministrative nel Comune di Militello Rosmarino vede già in corsa il Presidente del Consiglio Comunale uscente, Antonino Mileti e l’ex sindaco Calogero Lo Re. Così è a qualche ora dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per la tornata del 28 e 29 maggio prossimi.

Antonino Mileti sarà supportato dalla lista Orgoglio Militello. E proprio l’orgoglio è una parola spesso richiamata dal neo candidato sindaco che ha associato il termine a senso di responsabilità: “Mi candido per senso di responsabilità e orgoglio, da qui il nome della mia lista Orgoglio Militello. Il mio obiettivo è quello di servire il paese come ho sempre fatto nel corso della mia vita politica. Mi è stato chiesto di candidarmi e io ho risposto presente per non abbandonare gli elettori dell’ex maggioranza. Mi candido con entusiasmo nell’interesse del paese. Non importa chi vincerà, conta piuttosto dare un contributo fattivo alla nostra bella Militello. Grazie a quanti mi hanno sostenuto in Consiglio Comunale, grazie agli elettori e grazie a chi vorrà darmi ancora fiducia”.

Ai nastri di partenza di questa competizione elettorale c’è anche l’ex sindaco Calogero Lo Re. Lo supporta la lista Un’altra Militello composta da Irene Artino Martinello, Biagio Salvatore Blogna, Lucia Antonella Blogna, Federico Castrovinci, Rosalba Conti Mammamica, Biagio Ferrarotto, Sandra Lo Paro, Lucia Pirronello, Biagio Piscitello. Il candidato sindaco ha designato assessori della sua squadra Biagio Piscitello, Lucia Pirronello, Rosalba Conti Mammamica e Sandra Lo Paro.