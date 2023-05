Domenica scorsa, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari veniva messa a conoscenza, da parte del 118 di Messina, della necessità di trasferire un paziente con gravi problemi cardiaci dall’Isola di Salina all’Ospedale Civile di Lipari.

Le avverse condizioni meteorologiche, infatti, non consentivano l’arrivo dell’elisoccorso sull’isola, ragion per cui risultava indispensabile ed indifferibile il trasporto via mare per assicurare il paziente alle cure del personale del Pronto Soccorso di Lipari, unico nosocomio delle Isole Eolie.

Si procedeva immediatamente ad imbarcare i medici del Pronto Soccorso di Lipari sulla motovedetta S.A.R. – Search and Rescue – per dirigere alla volta dell’Isola di Salina. Una volta giunti presso la banchina di Santa Marina Salina, il personale della M/V CP 818 della Guardia Costiera di Lipari imbarcava il paziente per sbarcarlo successivamente presso porto Pignataro, dove attendeva un’autoambulanza per il successivo trasporto presso la locale struttura sanitaria.

I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari garantiscono non solo la salvaguardia della vita umana in mare ma, attraverso dedicati protocolli d’intesa con l’azienda Sanitaria provinciale di Messina, forniscono un costante e fondamentale supporto per la comunità eoliana.