Cieli in prevalenza molto nuvolosi. Al mattino, sul litorale tirrenico, deboli piogge in assorbimento a partire dal pomeriggio. La sera cesseranno con schiarite importanti e definitive.

Le temperature non subiranno particolari variazioni. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali. L’aumento della Tramontana determinerà appunto le schiarite e un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà da quasi calmo a mosso così come lo Jonio.

Per la provincia di Messina, c’è da dire che la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta arancione.