Castroreale – Sono state fissate per il 7 e il 14 Maggio le semifinali della Coppa Sicilia – Memorial “Filippo Lentini”, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria e che vedranno match di andata e ritorno.

Nella prima semifinale si affronteranno Aquila Bafia, vincitrice del Girone D di Prima Categoria e dunque approdata in Promozione (nella foto i festeggiamenti), e Aci e Galatea, compagine che era inserita nel Girone F; nella seconda semifinale invece si sfideranno San Giorgio Piana, proveniente dal Girone A, e Monforte San Giorgio, che ha chiuso al quinto posto in classifica nel Girone D.

Aquila Bafia e San Giorgio Piana giocheranno gli incontri di andata in casa Domenica 7 Maggio; mentre i match di ritorno si disputeranno a campi invertiti Domenica 14 Maggio. Risulterà qualificata in finale la squadra che, nelle due partite, avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare; qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. Se si verificherà ulteriore parità si procederà a fare eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti, al termine della gara di ritorno. La data della finale sarà successivamente comunicata.